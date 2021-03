Mann erschießt nach Streit zwei Buben in türkischem Schulbus

Weil sie in einen Streit mit seinem Sohn geraten waren, hat ein Vater in der türkischen Schwarzmeerregion zwei Schüler getötet. Der Mann sei am Freitagmorgen in den Schulbus gestiegen und habe mit einer Pistole auf einen 13- und auf einen 14-Jährigen geschossen, berichtete die Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi. Beide Buben starben im Krankenhaus. Der Mann wurde festgenommen.