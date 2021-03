Rendi-Wagner warnt vor „hoch riskanten“ Lockerungen

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält die Corona-Lage angesichts stetig steigender Infektionszahlen für „hoch riskant“. Die Regierung müsse am Montag Maßnahmen diskutieren, um dem Anstieg gegenzusteuern: „Lockerungen wären das Gegenteil“, meinte die frühere Gesundheitsministerin gegenüber der APA. Sie plädiere für den „Weg der Sicherheit und der Vernunft“.

Am Montag werden neue Gespräche der Regierung mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten erwartet. In Diskussion ist trotz der immer stärkeren Ausbreitung der Pandemie der ein oder andere Öffnungsschritt, etwa der Schanigärten, was auch die meisten SPÖ-Landespolitiker begrüßen würden.