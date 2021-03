Schwarz wegen Rückenproblemen im RTL nicht am Start

Marco Schwarz wird wegen Rückenproblemen auf ein Antreten im Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren am Samstag in Kranjska Gora verzichten. Der WM-Dritte traf die Entscheidung nach dem Einfahren. „Die Rückenschmerzen sind noch zu groß, beim Riesentorlauf muss man zu hundert Prozent fit und voll überzeugt sein, dass man auf den Ski drauf steigt. Da kommen sehr viele Kräfte zusammen“, sagte der Kärntner, der für den Slalom am Sonntag aber kein Problem sieht.