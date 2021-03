Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt im Gang

In Wiener Neustadt sind am Samstag die Corona-bedingten Ausreisekontrollen angelaufen. Die Polizei war ab den frühen Morgenstunden an den Ausfahrten der Stadt, die als Hochinzidenzgebiet gilt, ebenso wie am Bahnhof präsent, um Stichproben vorzunehmen. „Wir sind bereit, all das zu machen, was uns das Gesundheitsministerium aufgrund der Situation in Wiener Neustadt vorgeschrieben hat“, sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) in einer Pressekonferenz.