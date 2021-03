Zwei Siege, eine Niederlage

Von Sieg zu Sieg eilt derzeit der Tabellenführer der zweiten Volleyball-Bundesliga (Herren), das Hypo Tirol Volleyballteam. Gestern schlug die Truppe von Headcoach Stefan Chrti­ansky die VBK Wörther See Löwen mit 3:1. Jetzt stehen nur noch zwei Heimspiele aus – bei zwei Siegen winkt der Aufstieg in die AVL. Für den VC Mils setzte es in Graz leider einen Rückschlag: Es gab eine 1:3-Niederlage. Aber bereits heute müssen die Mannen von Trainer Tom Schroffenegger wieder ran: Um 12 Uhr geht es gegen HIB Volley.