Ein Finale zum Vergessen: Wolf nur auf vorletztem Rang

Aspen – Wie gewonnen, so zerronnen. Mit einem breiten Grinser hatte Lara Wolf den Einzug ins Slope­style-Finale der besten acht quittiert und noch orakelt, welche Tricks sie in der Entscheidung wohl auspacken werde. Letztlich blieb vieles bei einem vom Winde verwehten Finale beim Wollen. Nach einem durchwachsenen ersten Lauf krachte die Paznaunerin bei einem entschieden zu kurz geratenen Double-­Kork-Versuch empfindlich in den Schnee. Ein Sturz, welcher der 20-Jährigen wohl in den Knochen steckte, denn ihr dritter Lauf war schon nach der ersten Rail zu End­e – erneuter Sturz und aus der Traum. Platz sieben unter acht Finalistinnen.