In Kasachstan ist am Samstag ein Flugzeug des Typs An-26 beim Landeanflug auf den Flughafen Almaty abgestürzt. Das teilte der Flughafenbetreiber via Facebook mit. Demnach war die Maschine in der Landeshauptstadt Nur-Sultan gestartet. Es war zunächst unklar, wie viele Menschen an Bord waren und ob es Opfer gab.