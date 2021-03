US-Minister gegen Verfolgung Oppositioneller in Russland

Nach der Festnahme von rund 200 Oppositionspolitikern in Russland hat US-Außenminister Antony Blinken ein Ende der „Verfolgung unabhängiger Stimmen“ gefordert. Die Teilnehmer des Lokalpolitiker-Treffens seien „aus zweifelhaften Gründen“ festgenommen worden, schrieb Blinken am Samstag auf Twitter.

In Polizeigewahrsam genommen wurden unter anderen Jekaterinburgs Ex-Bürgermeister Jewgeni Roisman und die bekannten Oppositionellen Julia Galjamina, Andrej Piwowarow und Wladimir Kara-Mursa. Die Polizei hatte das Treffen in einem Moskauer Hotel 40 Minuten nach Beginn aufgelöst, wie der Oppositionelle Ilja Jaschin via Facebook mitteilte. Alle Teilnehmer seien auf Polizeiwachen gebracht worden. Einige Aktivisten teilten mit, sie seien freigelassen worden, hätten aber die Anweisung erhalten, zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht zu erscheinen.