Landtagswahlen in zwei deutschen Bundesländern

In den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz finden am Sonntag mit Spannung erwartete Landtagswahlen statt. Sie sind der Auftakt zum Superwahljahr 2021 mit insgesamt sechs Regionalwahlen und der Bundestagswahl im Herbst. Umfragen sagen in Baden-Württemberg einen deutlichen Sieg der Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann voraus. In Rheinland-Pfalz dürften die Sozialdemokraten (SPD) von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Nase vorn haben.