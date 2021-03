Aktion „Tirol radelt": Drahtesel satteln und in die Pedale treten

Innsbruck – Auch wenn sich der Frühling für diese Woche vorerst verabschiedet hat und dem Winter für einige Tage das Feld überlassen muss – die nächsten warmen Tage kommen bestimmt. Und dann wird wohl bei vielen die Radsaison endgültig eingeläutet. Auch heuer können dabei alle Tiroler wieder für den Klimaschutz Kilometer sammeln. Die Aktion „Tirol radelt“ von Klimabündnis und Land startet nämlich mit dem 20. März und in über 100 Gemeinden wird mitgestrampelt.

Die gefahrenen Kilometer werden mittels Handy-App automatisch aufgezeichnet oder im persönlichen Account manuell eingetragen. Gefragt sind nicht Tempo oder Höchstleistungen, sondern der Spaß am Radeln. Wer bis 30. September mindestens 100 Kilometer auf seinem Rad zurücklegt, hat die Chance auf einen der Hauptpreise.

Die gesammelten Kilometer können einer Gemeinde, einem Arbeitgeber, einem Verein oder einer Schule gutgeschrieben werden. Knapp die Hälfte aller Autofahrten in Österreich sind übrigens kürzer als fünf Kilometer. „Hier gilt es anzusetzen“, ist Klimabündnis-­Obfrau LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) überzeugt. Ob in die Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit – viele dieser Fahrten können mit dem Rad zurückgelegt werden. (TT)