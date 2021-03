Burgtheater-Chef Kusej fordert Berücksichtigung bei Öffnung

Burgtheaterdirektor Martin Kusej nutzte am Sonntag ein Online-Matinee unter dem Titel „Die Impfung - Ein knappes Gut?“ um erneut die prekäre Situation von Kulturinstitutionen herauszustreichen. Mit Verweis auf wissenschaftliche Untersuchungen zur Aerosol-Übertragung des SARS-CoV-2-Virus in Innenräumen forderte Kusej: „Sobald ein Öffnungsschritt vollzogen wird, der gesellschaftliches Leben an den Abenden ermöglicht, müssen auch die Theater wieder geöffnet werden!“

Er wolle sich „nicht in die Riege der Expertinnen und Experten und schon gar nicht der vermeintlichen Expertinnen und Experten einreihen“, so der Burgtheaterdirektor. Es gebe aber Aerosol-Studien des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts und der Technischen Universität (TU) Berlin, „welche die Effektivität der Präventionskonzepte von Kulturveranstaltern wie dem Burgtheater belegen“. Leider fänden derartige Erkenntnisse „in den Planungskonzepten und Entscheidungsprozessen unserer Regierung aber bisher keinerlei Berücksichtigung“, heißt es in einer Aussendung des Haues am Ring.