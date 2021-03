Polizei löste Feier mit 300 Personen in Wien-Ottakring auf

Entgegen der Covid-19-Verordnung haben am Samstag rund 300 Personen beim Yppenplatz in Wien-Ottakring bei Live-Musik getanzt und gefeiert. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete, wurde die „Veranstaltung“ nach Rücksprache mit dem Magistrat der Stadt Wien gegen 14.00 Uhr jedoch aufgelöst. Mehrere Lautsprecherdurchsagen reichten aus, um den Großteil der Anwesenden zum Verlassen der Örtlichkeit zu bewegen.