Scheider in Klagenfurt vorne - Wohl nicht mehr einholbar

In 28 Gemeinden waren Stichwahlen notwendig. Neben der Landeshauptstadt Klagenfurt wurde auch in den Bezirksstädten Spittal an der Drau und Hermagor gewählt. Nach dem Wahlschluss um 16 Uhr trafen erste Resultate ein, dabei gab es durchaus Überraschungen. So verloren in Kirchbach und Irschen sowie in Steuerberg und in St. Georgen am Längsee vier Langzeitbürgermeister ihr Amt. In der Stadt Bleiburg /Bezirk Völkermarkt) schaffte Stefan Visotschnig (SPÖ) mit 51,4 Prozent die Wiederwahl, in Gmünd bleibt Josef Jury im Amt, er kandidierte mit einer Namensliste, gehört aber zur FPÖ.