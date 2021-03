Technik-Spezialistin Bernadette Schild beendet ihre Karriere

Die Salzburgerin Bernadette Schild hat ihre Karriere als Skirennläuferin beendet. Die 31-Jährige gab ihren Entschluss am Sonntag in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ bekannt. Die jüngere Schwester der Ex-Slalom-Dominatorin Marlies Raich (früher Schild) hat sich am 27. Dezember beim Slalomtraining einen Kreuzband- und Meniskusriss sowie eine Knochenprellung zugezogen und fiel damit für den Rest der aktuellen Saison. Nun zog sie hinter ihre Laufbahn einen Schlussstrich.