Finalwoche in Lenzerheide - 7 von 10 Wertungen noch offen

Riesentorlauf (-): Im vorletzten Rennen der Saison schnappte Marco Odermatt dem noch auf seine erste Riesentorlauf-Kristallkugel wartenden Alexis Pinturault die Führung weg, liegt nun 25 Zähler voran. Das heißt auch bei einem Sieg Pinturaults - er war seit 2013 am Saisonende immer in den Top drei - dürfte Odermatt nicht besser als Dritter werden. Der achtplatzierte Stefan Brennsteiner kann sich noch um ein oder zwei Ränge in der Endabrechnung verbessern.

Gesamtweltcup (-): Rechnerisch haben noch drei Athletinnen die Chance auf die große Kugel, es läuft aber auf einen finalen Schlagabtausch der Slowakin Petra Vlhova (1.352) mit der Schweizerin Lara Gut-Behrami (1.256) hinaus, deren Landsfrau Michelle Gisin (1.025) wird in die Entscheidung nicht mehr eingreifen können. Gut-Behrami steht damit in den Speed-Disziplinen am Mittwoch und Donnerstag unter Druck, sie wird den 96-Punkte-Rückstand in einem deutlichen Vorsprung ummünzen müssen. Im Slalom am Samstag hat sie keine realistische Chance auf Punkte, also gut möglich, dass erst der Riesentorlauf am Sonntag die Entscheidung bringt. Beste Österreicherin ist Katharina Liensberger als Siebente.