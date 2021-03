Kunstaktion in Imst kam schon das erste Rad abhanden

„Eigentlich sollten die Fahrräder bereits voriges Jahr im März aufgestellt werden. Doch dann kam die Pandemie und es war alles anders“, erklärt Andrea Huter von Imst Tourismus. Geplant war, alte Räder in einem Upcycling-Projekt gemeinsam mit Schülern vom Gymnasium Imst unter der Leitung von Professor Lorenz Schimpfössl zu verschönern. Einerseits, um den Beginn der Radsaison einzuläuten, andererseits, um die internationalen Rennradprofis der World Tour zur 3. Etappe der Tour of the Alps zu begrüßen. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, meint Huter und hatte rund ein Jahr später das Projekt wieder in Angriff genommen. Die Tour of the Alps sollte heuer am 21. April in Imst zu Gast sein.