Vorfreude auf neues Zuhause für Menschen mit Behinderung in Hopfgarten

Michèle Feiersinger freut sich schon jetzt sehr auf ihr neues Zuhause in Hopfgarten. Die Bauarbeiten laufen dazu auf Hochtouren.

Hopfgarten i. Br. – „Ich kann ja mit 30 nicht mehr daheim wohnen“, erklärt Michèle Feiersinger. Für die junge Frau geht in einigen Monaten ein Wunsch in Erfüllung. Gemeinsam mit elf anderen Menschen wird sie im neuen Wohnangebot des Diakoniewerks in Hopfgarten ein neues Zuhause beziehen. „Ich mag ein bisschen mehr selbstständig sein“, sagt Feiersinger. Sie freut sich auf ihre Wohngemeinschaft, auf ihr Zimmer, das Kochen und auch darauf, wieder ins Kino oder auf Konzerte gehen zu können.