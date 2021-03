Viele Gründe fürs Ticket im Konzert der Großen für die WSG

Ein Mannschaftskreis zum Einrahmen – am 21. März 2021 tanzte die WSG Tirol erstmals ins Meister-Play-off der Fußball-Bundesliga.

Innsbruck, Wattens – „Ich bin nicht mehr so das Feierbiest, werde ja älter“, schmunzelte WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger gestern die „Aufstiegsparty“ im Tivoli am Sonntagabend gekonnt weg, während Sportmanager Stefan Köck sagte: „Ich bin um Jahre gealtert.“ In einem war sich das Duo rasch wieder einig: „Wir wollen jetzt eine vernünftige Rolle im Meister-Play-off spielen. Wir können befreit aufspielen, alle anderen haben den Druck.“