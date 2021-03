Leitartikel zu Corona-Maßnahmen: Vertrauensverlust in der Warteschleife

Der Spiegel titelt heute mit „Schimpf und Schande. Die neue deutsche Unfähigkeit“. „Warum bekommen wir das Corona-Chaos nicht in den Griff?“, fragen die Kollegen des Nachrichtenmagazins. Für uns in Österreich ist dieser Aufmacher bestenfalls ein kleiner Trost: Auch andere kommen nicht weiter und stolpern sogar in den nächsten Lockdown.