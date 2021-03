Nächster Knalleffekt in Innsbruck: Finanzdirektor Müller hört auf

Innsbruck – Das Außergewöhnliche ist in Innsbrucks Stadtpolitik an der Tagesordnung. Da braucht es schon einiges, damit in den Redaktionen und Politbüros ein Ausdruck des Erstaunens zu hören ist. Am Montag war so ein Nachmittag, als die Stadt in einer Aussendung den Abschied von Finanzdirektor Johannes Müller verkündete.