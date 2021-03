Nova Rock-Festival auch heuer durch Corona gestoppt

Die unklare Coronasituation stoppt auch die von 2. bis 5. Juni geplante Ausgabe des Nova Rock-Festivals in Nickelsdorf, das teilte der Konzertveranstalter Barracuda Music am Montag der APA mit. Man habe seitens der Bundesregierung keine Informationen erhalten, ob im Juni Großveranstaltungen abgehalten werden können: „Ein Armutszeugnis, das jeden weiteren Kommentar überflüssig macht“, heißt es in der Stellungnahme. Die nächste Ausgabe soll nun von 9. bis 12. Juni 2022 steigen.