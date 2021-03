Proteste gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Australien

Tausende Menschen haben bei landesweiten Protesten in Australien gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. Unter dem Motto „March 4 Justice“ (Marsch für Gerechtigkeit) gingen Demonstranten unter anderem in Sydney, Canberra, Brisbane und Melbourne am Montag auf die Straße, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete. Bereits am Sonntag war es zu Kundgebungen gekommen.