Laura Freudenthaler erhält manuskripte-Preis

Der manuskripte-Preis des Landes Steiermark wird heuer an die Autorin Laura Freudenthaler verliehen, hieß es am Montag in einer Aussendung. Die Prosa der 37-jährigen Salzburgerin „verzaubert durch Geradlinigkeit. Die Sätze, aus denen sie ihre faszinierend vielschichtigen Gefühls- und Bildwelten baut, kommen ganz ohne Showeffekte aus – gerät man aber erst einmal in ihren Sog, sieht man die Dinge (auch außerhalb der Buchdeckel!) mit anderen Augen“, begründete die Jury.