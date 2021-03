Kärnten-Wahlen - Klagenfurter SPÖ berät am Dienstag Konsequenzen

Die SPÖ wird am Dienstag in Klagenfurt, Spittal an der Drau und Hermagor über Konsequenzen aus den verlorenen Bürgermeisterwahlen vom Sonntag beraten. Das kündigte Parteichef Peter Kaiser am Montag bei einer Online-Pressekonferenz an. An der Sitzung in Klagenfurt werde er selbst teilnehmen, wer Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz in der Landeshauptstadt nachfolgen wird, ist noch offen.