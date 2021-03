Frankreich restituiert Klimt-Gemälde „Rosen unter Bäumen“

Frankreich will das von den Nazis geraubte und derzeit im Pariser Musée d‘Orsay aufbewahrte Klimt-Gemälde „Rosen unter Bäumen“ aus dem Besitz der jüdischen Österreicherin Nora Stiasny an deren Angehörigen zurückgeben. Das gab Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot-Narquin am Montag bekannt. Für Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) ist die Entscheidung „das Ergebnis der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen den österreichischen und französischen Stellen“.

Die Entscheidung zur Rückgabe sei schwer gefallen, zumal das Gemälde das einzige Werk von Gustav Klimt (1862-1918) in Frankreichs Besitz sei. „Aber diese Entscheidung ist notwendig, unumgänglich“, sagte Bachelot-Narquin. Noch könne das im August 1938 in Österreich zwangsverkaufte Werk aber nicht an die Hinterbliebenen Stiasnys übergeben werden, da es Teil der staatlichen Sammlung ist, wie die Ministerin sagte. Ein Gesetzentwurf solle die Herausgabe aber bald ermöglichen. „Rosen unter Bäumen“ entstand nach Angaben des Musée d‘Orsay um 1905. Das Museum gelangte in den 1980er-Jahren in den Besitz des Gemäldes.