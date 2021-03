Jakob Pöltl bei Spurs-Sieg in Detroit mit Double-Double

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) zum 109:99 der San Antonio Spurs bei den Detroit Pistons in der National Basketball Association (NBA) ein Double-Double beigesteuert. Der 25-jährige Wiener verzeichnete 14 Punkte und zwölf Rebounds. In 25:54 Minuten Spielzeit standen für den Center zudem zwei Assists, ein Steal und vier Blocks zu Buche.

Der 20. Saisonsieg der Texaner war ungefährdet. Ab dem 29:26 (14. Minute) gaben die Spurs die Führung nicht mehr aus der Hand. Pöltl schrieb zum fünften Mal im laufenden Spieljahr und zum 14. Mal in seiner NBA-Karriere doppelt zweistellig an. Sein Team habe sich für die schlechte Vorstellung vom Vortag in Philadelphia rehabilitiert, merkte der Wiener an. „Wir haben zu viele Turnover begangen, abgesehen davon aber ein sehr solides Spiel hingelegt.“ Dejounte Murray (19) war der Topscorrer der Spurs.