Schwester von Nordkoreas Diktator attackiert USA

Kurz vor dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken und Pentagon-Chef Lloyd Austin in Südkorea hat Nordkorea die gemeinsamen Militärübungen der beiden Länder verurteilt und die USA gewarnt. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, warf der neuen US-Regierung in einer Erklärung vor, Ärger zu verursachen.

„Falls sie in den nächsten vier Jahren in Frieden schlafen will, hätte sie besser davon abgesehen, als ersten Schritt Stunk zu machen“, wurde Kim am Dienstag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Die Bemühungen der Regierung von US-Präsident Joe Biden, mit der nordkoreanischen Führung in Kontakt zu treten, blieben bisher US-Angaben zufolge erfolglos.