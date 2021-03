„Südtirol heute“ sendet in Zukunft aus neuem Studio in Bozen

Bozen, Innsbruck – Seit Mai 2000 wird „Südtirol heute“ vom ORF-Landesstudio Tirol in Innsbruck aus gesendet. Am Montag, 22. März, beginnt eine neue Ära. Von da an wird die Sendung – zu sehen Montag bis Freitag um 18.30 Uhr im Programm von ORF 2 in Süd-, Nord- und Osttirol – vom neuen Studio in der Siemensstraße 19 in Bozen ausgestrahlt. Auch die Moderation wird in Bozen abgewickelt.