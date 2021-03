Bildungslandesrätin Palfrader will Aus für Schichtbetrieb an den Schulen

Innsbruck – Für Irritationen hat gestern der Vorstoß des Einsatzleiters des Krisenstabes, Elmar Rizzoli, im Büro von Bildungslandesrätin Beate Palfrader gesorgt. Rizzoli hatte via ORF wissen lassen, dass es in Tirol mehr Infektionen bei Kindern unter zehn Jahren gebe. Das zeige sich, weil an den Volksschulen mehr getestet werde. Die Zahl der Infektionen bei den Kindern steige kontinuierlich an, warnte Rizzoli.