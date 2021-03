Bayerns stv. Ministerpräsident: „Berlin muss Grenzkontrollen aufheben“

Hubert Aiwanger: Trotz eines harten Lockdowns, der uns allen in den letzten Monaten viel abverlangt hat und der trotz aller Beschränkungen von der bayerischen Bevölkerung breit mitgetragen wurde, haben in Bayern immer noch viele Landkreise und kreisfreie Städte einen 7-Tage-Inzidenzwert von über hundert. Vor allem betroffen sind die Landkreise an der Grenze zur Tschechischen Republik und zu Österreich. Zum Schutz der Menschen in den Grenzregionen sind daher auch besondere Maßnahmen notwendig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat Tirol als Virusmutationsgebiet eingestuft. Daher gelten für die Einreise besonders strenge Voraussetzungen. Wenn das RKI diese Einstufung ändert, werden auch die Einreisevoraussetzungen entsprechend angepasst werden können.