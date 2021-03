Ungebrochene Beliebtheit: Zivis als Säule im Rettungsdienst

Innsbruck – Der Zivildienst in Tirol erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Im vergangenen Jahr haben laut Ministerium in Tirol 1042 Männer eine Zivildiensterklärung abgegeben – das entspricht rund neun Prozent aller in Österreich abgegebenen Zivildiensterklärungen. Das sind vor allem dann verhältnismäßig viele, wenn man berücksichtigt, dass es in Tirol um 21 Prozent weniger taugliche Wehrpflichtige gab. Anteilsmäßig haben sich also mehr Männer (+6 %) für den Zivildienst entschieden als im Jahr davor.