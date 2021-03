Gut zu wissen: So komme ich zu meiner „digitalen Identität“

Innsbruck – Gut Ding braucht Weile – und so eine „Weile“ kann hierzulande mitunter recht lange dauern. So gibt es die Handy-Signatur bereits seit 2009. Sie wird aktuell von rund 1,7 Millionen Menschen genutzt. Vom umfassenden „digitalen Amtsweg“ nach dem Vorbild Estlands war man dennoch weit entfernt. Nun ist es so weit. Handy-Signatur und Bürgerkarte werden in die ID Austria überführt. Sie ist eIDAS-konform und damit in der gesamten EU gültig.