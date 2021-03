Kieler NIT-Marktforscher Ulf Sonntag: „Urlaubsland Tirol nicht abgestraft“

Studienergebnisse der aktuellen Sommerpotenzialstudie in Österreich und Deutschland sowie die deutsche Reiseanalyse 2021 zeigen indes ein anderes Bild. Ulf Sonntag, Studienleiter des hierfür zuständigen Forschungsinstituts NIT in Kiel, betont, dass es bei den deutschen Urlaubsplanern sehr wohl großes Interesse an einem Aufenthalt in Tirol gebe. „Tirol ist das Bild, das viele Deutsche vor Augen haben, wenn sie an Österreich denken“, sagt Sonntag. Aktuelle Erhebungen hätten gezeigt, dass 48 Prozent aller Deutschen, für die ein Urlaub in Österreich in Frage komme, sich im Sommer 2021 für Tirol interessieren. „Tirol bleibt weiter die beliebteste Urlaubsdestination in Österreich.“