Mehr Mittel für Brennpunktschulen ab Herbst

Ausgangspunkt der Überlegungen sei es gewesen, Brennpunktschulen besonders zu fördern, betonte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag - wobei er den Begriff für „unglücklich“ halte. „Er hat einen selbstverstärkenden und stigmatisierenden Effekt: Wer will sein Kind schon in eine Brennpunktschule schicken?“.

Voraussetzung für die Aufnahme: Eine Brennpunktschule hatte bei den Bildungsstandard-Testungen in Deutsch und Mathe entweder die aufgrund der Rahmenbedingungen zu erwartende Leistung übertroffen oder diese sogar noch unterboten bzw. eine wechselhafte Leistung gezeigt (Deutsch gut, Mathe schlecht oder umgekehrt). „Diejenigen, die erwartbare Leistungen erbracht haben, waren nicht interessant“, so Faßmann.

Daraus ergebe sich dann die Forschungsfrage: „Was sind die Rezepte des Erfolgs? Was sind Faktoren des Misserfolgs bei gleichen strukturellen Voraussetzungen?“, so der Minister. „Wenn wir das wissen, tappen wir nicht im Diffusen, sondern können gezielt investieren.“

Die Grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann kündigte eine kontinuierliche und eng begleitete Schulentwicklung an. „An diesen 100 Standorten wird man jetzt genau hinschauen.“ So könne man lernen, was besser und was schlechter funktioniere: „Diese Erfahrungen werden wir dann für Hunderte andere Schulen verwenden können.“