Tiroler Demo-Touristen: Demonstrativ gelassen nach Aufregung um Protest-Fahrt

Rund 110 Tiroler fuhren am 6. März mit zwei Bussen zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in die Bundeshauptstadt.

Imst, Innsbruck, Wien – Inbrünstig stimmen sie das Andreas-Hofer-Lied an, singen laut, minutenlang. Keiner trägt Maske, Abstände werden nicht eingehalten. Diese Szene stammt aus einem Bus, der eine Gruppe Tiroler am 6. März zu einer Demonstration nach Wien brachte. Das Video wurde am Folgetag in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht. Und hat mittlerweile für mächtig Aufregung gesorgt. Gebi Mair, Klubobmann der Grünen im Tiroler Landtag, glaubt, dass diese Fahrt Grund für die steigenden Corona-Zahlen im Bezirk Imst ist. Der Organisator bestreitet das, die Behörden prüfen den Fall.