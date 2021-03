Thiem scheitert in 2. Dubai-Runde an Südafrikaner Harris

Dubai ist für Dominic Thiem wieder keine Reise wert gewesen. Der topgesetzte Niederösterreicher zog am Dienstag in der 2. Runde des ATP500-Tennis-Turniers gegen den südafrikanischen Qualifikanten Lloyd Harris mit 3:6,4:6 den Kürzeren. Bei seinem zuvor einzigen Antreten in Dubai 2015 hatte es für ihn gegen den Spanier Roberto Bautista Agut ebenfalls eine klare Zweisatzniederlage gegeben. Damit ist er dort weiter sieglos, da er diesmal zum Auftakt ein Freilos hatte.