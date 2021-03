Anna Gasser im Big Air WM-Vierte

Olympiasiegerin Anna Gasser hat bei der Snowboard-WM in Aspen auch im Big Air die Medaillenränge verpasst. Die 29-jährige Kärntnerin belegte am Dienstag Rang vier, auf Bronze fehlten der Qualifikationssiegerin 4,5 Punkte. Damit bleibt es bei ihrer WM-Ausbeute von Silber im Slopestyle 2015 und Gold 2017 in Big Air. Bei den aktuellen Titelkämpfen in den USA war sie im Slopestyle Sechste geworden.