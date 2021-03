Erste Pressekonferenz von US-Präsident Biden am 25. März

US-Präsident Joe Biden wird sich kommende Woche bei der ersten formellen Pressekonferenz seiner Amtszeit den Fragen von Journalisten stellen. Die Begegnung ist für Donnerstag kommender Woche am Nachmittag (Ortszeit) geplant, wie mitreisende Journalisten unter Berufung auf das Weiße Haus berichteten. Biden war am Dienstag in den Bundesstaat Pennsylvania gereist.