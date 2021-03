Brasilien verzeichnet bei Corona-Toten neuen Höchstwert

Brasilien hat neuen Höchstwert bei der Zahl der Corona-Toten an einem Tag verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden wurden 2.841 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert, meldete das brasilianische Gesundheitsministerium. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen stieg an nur einem Tag um 83.926 auf 11,6 Millionen Corona-Fälle. Die Gesamtzahl der bisherigen Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus ist mit 282.127 weltweit die zweithöchste nach den USA.