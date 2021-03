Bau der Luegbrücke in Gries braucht keine Umwelt-Prüfung

Gries am Brenner, Wien – Die so genannte „Generalerneuerung“ der Luegbrücke im Wipptal benötigt keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Zu diesem Schluss ist nun das Verkehrsministerium in jenem Bescheid gekommen, den es gestern an alle Verfahrensbeteiligten verschickte.