Auf Du und Du mit den Stars: Moderator Stefan Steinacher im Porträt

Steinacher im vollen Einsatz. Bei der Biathlon-WM mit Dorothea Wierer, bei den Olympischen Spielen in Sotschi mit Dominik Landertinger und zuletzt bei der Ski-WM in Cortina.

Fieberbrunn – Am Anfang stand der Wunsch, ein Skirennläufer zu werden – doch dann kam alles ganz anders. Der Fieberbrunner Stefan Steinacher gehört inzwischen nicht nur bei vielen Skiweltcups dazu wie die Skistars selbst. Zuletzt war er sogar die internationale Stimme bei der Ski-WM in Cortina. Doch Steinacher ist längst nicht mehr nur Moderator bei Sportevents. Mit seinen frischen Ideen, seiner offenen Art und seiner akribischen Vorbereitung hat er sich auch in der Wirtschaft einen Namen gemacht.