Familiensportpass: Kitzbüheler Nachbarorte müssen nun nachziehen

Auch die Aquarena in Kitzbühel kann mit dem Familiensportpass genützt werden.

Kitzbühel, Reith b. K., Jochberg, Kirchberg i. T. – Mit dem Familiensportpass können Familien in Kitzbühel verschiedenste Freizeitangebote günstiger nutzen. Durch die Pandemie waren einige Angebote in den vergangenen zwölf Monaten nicht verfügbar. Kitzbühel hatte deshalb vor Kurzem entschieden, den Familien entgegenzukommen. Beim Kauf eines neuen Sportpasses erhalten Familien eine zusätzliche Förderung durch die Stadt Kitzbühel in der Höhe von 50 Euro. Voraussetzung ist, dass die Familie auch heuer schon einen Pass besessen hat.