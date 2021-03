Zack Snyder's Justice League: Eine zweite Chance mit Überlänge

Diese Beziehung kann durchaus toxische Ausmaße annehmen, wie der Regisseur Rian Johnson nach der Veröffentlichung von „Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi“ erfahren musste. Die Regisseure spielen dabei die Rolle als vermeintliche Autoren und schaffen es mitunter auch, frischen Wind in die Gruppenarbeit unter der Federführung der Studio-Produzenten zu bringen. Auf der anderen Seite ist die selbstbewusste Fankultur, die gerade bei sündteuren Franchise-Reihen zum immer wichtigeren und immer lauter werdenden Faktor wird. Während das Marvel-Studio des Disney-Konzerns damit bereits in Phase 4 seines „Marvel Cinematic Universe“ steht, hat sich Konkurrent DC des Warner-Studios bisher schwergetan, seinen Superhelden – und dem eigenen Bankkonto – einen vergleichbaren Erfolgslauf zu bescheren.