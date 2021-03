„Hilfe vor Ort": Wirrwarr um türkise Asyl-Zahlen

Eine parlamentarische Anfrage der NEOS an das Innenministerium fördert etwas anderes zutage. Demnach wurde im Vorjahr 5730 Minderjährigen rechtskräftig der Schutzstatus (Asyl, subsidiärer Schutz etc.) zuerkannt – darunter waren aber lediglich 186 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Von den 5730 kam der Großteil – konkret 3220 – bereits in Österreich auf die Welt. Das waren also Kinder von Menschen, die schon zuvor nach Österreich geflüchtet waren.