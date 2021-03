U-Ausschuss: „Problembär“ Kickl und seine türkisen Feinde

Umgehungskonstruktionen für Parteispenden, wie sie der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video in Aussicht stellt? Nicht bei der FPÖ, so Kickl. Aber bei den Türkisen: „Wenn man will, dass etwas beim Rechnungshof nicht aufscheint, muss man es so machen wie die ÖVP. Da muss man nur die Spenden schreddern.“ Zur Erinnerung: Milliardärin Heidi Horten spendete der ÖVP 2018 und 2019 insgesamt 931.000 Euro, gestückelt zu je 49.000 Euro. Eine sofortige Meldung an den Rechnungshof samt Veröffentlichung konnte entfallen.