Treichl und Fischler ziehen Bilanz: Der Politik fehlt es an Innovation

Der langjährige Bankmanager Andreas Treichl (l.) und der frühere EU-Kommissar Franz Fischler erkennen fehlende Innovation in der Politik. Ist die digitale Demokratie die Zukunft? Ein Debattenbeitrag.

Ein Jahr Pandemie. Die Bundesregierung sagt uns in regelmäßigen Abständen, dass sie im Vergleich mit anderen Ländern in Europa bislang das Land viel besser durch die Krise führen konnte. Wenn man sich die jüngsten Wirtschaftsprognosen der Kommission der Europäischen Union vor Augen führt, müsste man vom Gegenteil sprechen. Österreich bildet in der Europäischen Union das Schlusslicht.