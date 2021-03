Gemeinderat ab 9 Uhr live: Innsbrucker Koalition vor dem Aus,

Innsbruck – Viel brauchte es auch gestern nicht, bis die koalitionsinternen Sticheleien auf die virtuelle Bühne der Stadtsenats-Pressekonferenz geholt wurden. Die jeweilige Einordnung, ob es im Innsbrucker Gemeinderat nun eine „bürgerliche Mehrheit“ (Zitat ÖVP-Vize-BM Hannes Anzengruber) oder eine „Mitte-rechts-Mehrheit mit der Betonung auf rechts“ (Zitat BM Georg Willi, Grüne) gebe, reicht als Abbild der Koalition schon aus. Offen ausgesprochen werden die Differenzen so gut wie nie, doch wer die Zwischentöne hört, der weiß: Diese Koalition ist am Ende.

All das war nicht neu. Das, was Georg Willi zum Thema Neuwahl sagte, dann aber schon. „Wenn wir das Arbeitstempo nicht mehr hoch halten können oder ich sehe, wir kommen beim Budget 2022 nicht weiter“, sei die „Option Neuwahl“ immer da.

Auch SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr sieht in einer Neuwahl „kein Tabu mehr“. Die SPÖ wird dem Abwahlantrag heute zustimmen. An die Koalition glaubt der kleinste Regierungspartner aber ohnehin seit Wochen nicht mehr. In Richtung von VP-Vize Anzengruber sagte Mayr dann noch: „Die, die immer behaupten, dass sie für die Stadt arbeiten, haben es so weit gebracht, dass die Stadt einen FPÖ-Vizebürgermeister hat.“