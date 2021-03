Erstaunlicher Run auf die Informatik-HTL in Reutte

Reutte, Innsbruck – Der 17. März ist heuer in Tirol der letzte Poststempeltag, an dem die Schulbehörde die Verständigungen an Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern verschicken muss, um ihnen mitzuteilen, ob sie an einer Schule Aufnahme gefunden haben oder abgelehnt werden mussten. In einem Fall wird dieses Datum verstreichen. Nämlich bei der HTL Reutte, besser gesagt der „dislozierten Klasse Reutte der HTL Anichstraße“. Wobei aus der Innsbrucker Außenstelle, die in der Handelsakademie in Reutte untergebracht ist, bald mehrere Klassen werden könnten.