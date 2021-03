Bundeskanzler Kurz optimistisch: Lösung im Impfstoff-Konflikt naht

Wien – Nicht ein Konflikt mit der Kommission sei sein Ansinnen gewesen, sondern einen Beitrag zu leisten zur Lösung ebendieses Konfliktes in der Impfstoffbeschaffung und Impfstoffverbreitung innerhalb der Union. Dies sagte am Mittwoch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten. Zuvor bemühte man sich auf EU-Ebene um eine Korrektur.

Österreich habe bisher keinen Schaden genommen, bekräftigte Kurz. Er sieht Österreich innerhalb der EU in puncto Impfgeschwindigkeit im Mittelfeld. Trotzdem ist er mit Blick auf den Sommer voller Optimismus. „Ich erwarte, dass AstraZeneca weiter verimpft wird. Dann werden wir in Österreich allen, die eine Impfung haben wollen, bis zum Sommer auch eine anbieten können“, sagt Kurz. Gemeint ist damit, dass bis Anfang Juli zumindest jeder, der will, in Österreich eine Impfung erhalten hat.