Kleines Infektionsrisiko: Handel wehrt sich gegen Aus

Wien – Der Handel ist kein Corona-Hotspot, wie aktuelle AGES-Clusteranalysen klar belegen. 68 Prozent aller Infektionen passierten zuletzt im Haushalt, 15 Prozent in der Freizeit. Für Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zeigt die Praxis, dass die Corona-Sicherheitsmaßnahmen in Geschäften nicht zu einer Zunahme an Infektionen beitragen. Auch das Infektionsrisiko bei der Arbeit im Einzelhandel sei nicht erhöht, im Gegenteil. Laut einer Studie der deutschen Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW) sind zwischen Mitte März und Ende Oktober 2020 im deutschen Einzelhandel etwa 0,6 Prozent der Beschäftigten am Coronavirus erkrankt.